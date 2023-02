Chiara Ferragni, Fedez "riappare" nei suoi social: non succedeva da Sanremo. Spunta il segno di «disgelo»

di Redazione Web

Fedez riappare nelle storie di Chiara Ferragni. L'influencer, che dal dopo Sanremo non si mostra più sui social con il marito, ieri ha pubblicato il video di due maschere al Carnevale di Viareggio con le loro sembianze. «Aiuto», ha scritto divertita Chiara. Che sia un piccolo segno di disgelo?

Fedez insulta Giordano, Caterina Collovati: «Chiara Ferragni dovrebbe civilizzare il marito prima di dare lezioni agli altri»

Renato Zero, nuova frecciata a Rosa Chemical: «Per il successo non basta il look, serve spessore artistico» VIDEO

Fedez e Chiara Ferragni in crisi?

Continua a tenere banco la presunta crisi dei Ferragnez. Nonostante i due siano stati pizzicati più volte insieme, sui social regna il silenzio più totale. Chiara Ferragni continua con le sue pubblicazioni giornaliere, senza però mai includere il marito. Nelle sue storie appaiono Leone e Vittoria, le sorelle, la madre, ma Fedez mai. E il rapper è tornato a farsi sentire solo per la polemica con il giornalista Mario Giordano.

I due starebbero passando una fase delicata del loro rapporto, ma non così grave da arrivare alla rottura. Un momento difficile, come capita a tutte le famiglie, insomma. Fedez domenica è rimasto a casa e ha partecipato alla festa di compleanno in maschera del piccolo Leone. Ma non ha partecipato invece al pranzo in famiglia della moglie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA