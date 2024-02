Chiara Ferragni e Fedez, il disegno di Vittoria preoccupa i fan: «Solo per me e te»

di Alessia Di Fiore

La situazione a casa Chiara Ferragni e Fedez sembra non essere delle migliori... Almeno da quello che si può intuire dai social. Chiara e Fedez spesso sono separati e anche i weekend li passano separati, al punto che l'influencer preferisce passare il fine settimana fuori in compagnia degli amici, e alternatamente dei figli.

Ferragni-Fedez, crisi in vista?

Oggi il rapper è partito da solo per Miami, lasciando a casa Chiara e i bambini, a insospettire i fan il saluto di Leo, che con una tenera vocina chiede al papà: «Ma poi torni?». «Certo che torno», risponde il rapper alla preoccupazione del figlio.

La domanda di Leo, così abituato a veder partire i genitori per scopi lavorativi, ha innescato un certo allarmismo anche nel pubblico di Instagram: forse anche i figli iniziano a percepire che c'è qualcosa che non va?

Come ciliegina sulla torta, oggi la piccola Vittoria ha realizzato un disegno insieme a mamma Chiara, e mentre lo completava colorandolo con i pastelli, ha affermato: «Questo è per tutti e due», spingendo l'influencer a chiederle se fosse anche per il papà.

Alla domanda, la piccola della famiglia ha risposto: «No, per me e te».

Il tutto è stato immortalato da una stories Instagram della Ferragni, che a seguire ha postato la foto di un mazzo di fiori regalatole dagli amici, e per ringraziarli ha scritto: «Agli amici che dimostrano di esserci quando ne hai bisogno». Non ci sono ancora conferme sulla presunta crisi di casa Ferragnez, ma una cosa è certa: il pubblico inizia davvero a preoccuparsi che ci sia qualcosa che non va tra i due.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA