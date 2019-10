Chiara Ferragni, il compleanno hot di Fedez. La foto nudi a letto fa il giro del web

Domenica 13 Ottobre 2019, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 15 ottobre il rapper milanese compirà 30 anni e per festeggiare l'evento, è volato con la mogliettina e un gruppo di amici in Oman.i e Fedez stanno documentando con foto e video sulle stories dile loro prime ore di vacanza. Ma c'è uno scatto che non è passato inosservato.«Abbiamo dormito tutta la mattina», cinguetta Chiara Ferragni. Ma chissà che la vacanza romantica, lontana dal piccolo Leone, non faccia venire a papà e mamma. Staremo a vedere.