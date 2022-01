Chiara Ferragni e Fedez, cena romantica e finale a sorpresa con gioiello da capogiro

Altro che coppia in crisi. Chiara Ferragni e Fedez mettono a tacere tutte le voci che, dopo il lungo silenzio sui social del cantante, li volevano sull'orlo della separazione. I Ferragnez non potrebbero essere più uniti di adesso, prova ne sono le ultime storie condivise sui social che ritraggono l'imprenditrice digitale raggiante accanto a una tavola imbandita con fiori e candele. Artefice della cena da sogno di ieri sera sui tetti di Milano è stato proprio Fedez che, con la complicità dello chef Carlo Cracco, ha riservato una sorpresa davvero speciale a Chiara.

Chiara Ferragni.

Un violinista ad accoglierli all'ingresso, le note di Ed Sheeran a cullarli nel loro sogno d'amore e un'esclusiva location totalmente riservata con vista sulla Galleria Vittorio Emanuele II: sono stati questi gli ingredienti che hanno fatto breccia nel cuore di Chiara Ferragni. In look total white, l'influencer ha preso posto a tavola visibilmente commossa, mentre stringeva la mano del marito.

Il bracciale Panthère de Cartier, regalo di Fedez.

Tra le prelibatezza preparate dallo chef una bellissima torta a forma di cuore con lamponi, fiori in pasta di zucchero e foglia oro. Ma il vero gioiello è arrivato dopo il dolce: come ogni cena romantica che si rispetti, Fedez ha pensato per Chiara a un regalo da mille e una notte. Si tratta dell'iconico bracciale Panthère de Cartier, naturalmente nella sua versione più preziosa in oro bianco, diamanti, smeraldi e onice, prezzo ufficiale 318mila euro. Il cantante potrebbe avere anche scelto il modello con diamanti, smeraldi e zaffiri, prezzo riservato. Solo il meglio per la sua bella.

