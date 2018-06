Fedez e Chiara Ferragni lasciano l'albergo e traslocano nella nuova casa

Il Ken Umano Rodrigo Alves contro il chirurgo Urtis: «Sono confuso, poteva parlarmi. Mai avuto una storia con lui»​

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo aver salutato lo staff del, che li ha ospitati dal loro arrivo in Italia,accompagnati dal piccolo Leo, si sono trasferiti nella loro nuova abitazione nel quartiere. Dopo i lunghi lavori dii tre potranno finalmente entrare nella casa mostrata settimane fa dalla Ferragni su Instagram In realtà laè volata aper lavoro e a godersi la casa nuova sonoe Leo; “Primo giorno in casa” esclama il rapper appena entra nell'abitazione seguito dal padre che guida la carrozzina griffata con dentro il piccolo.Unpieno di vestiti e unasulla città si intravedono dalle immagini dellee mentre la Ferragni sui social fa capire che ha nostolgia dei suoi uomini sono stati diffusi l'invito e la data del matrimonio , che si celebrerà a Noto in Sicilia il 31 di agosto.