Fedez e il bacio con Achille Lauro a Ferragosto. L'indiscrezione: «Ecco come ha reagito Chiara Ferragni»

I festeggiamenti per Ferragosto di Chiara Ferragni e Fedez non sono passati inosservati. La coppia infatti per l’occasione ha organizzato un grande party in Sardegna con molti amici, fra cui Achille Lauro, postando poi i momenti più divertenti sui loro seguitissimi account social.

Il bacio fra Fedez e Achille Lauro: la reazione di Chiara Ferragni

A Porto Cervo si sono tenuti i festeggiamenti di Ferragosto di Fedez e la moglie Chiara Ferragni. I due hanno organizzato un party con amici e vip, fra cui Achille Lauro, giunto appositamente sull’isola per l’occasione. Achille Lauro infatti ultimamente è diventato un grande amico del rapper, a seguito della collaborazione musicale nella hit estiva “Mille”, che vede anche la partecipazione di Orietta Berti.

La festa è comunque andata avanti fra risate e probabilmente qualche bottiglia in più di vino, dato che improvvisamente l’atmosfera si è “riscaldata” e i due colleghi si sono lasciati andare a un appassionato bacio. Dal social si sono viste le reazioni degli invitati, che sono scoppiati in un fragoroso applauso, e quello di Chiara Ferragni, che prima ha emesso un gridolino di stupore, per poi unirsi all’applauso di gruppo.

Il “Ferrygosto”, come l’ha soprannominato lo stesso Fedez, è stato comunque un successo. La serata infatti, siparietti a parte, ha visto il gruppo di amici cenare divertita, per poi scatenarsi in lunghe sessioni di ballo.

