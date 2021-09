Chiara Ferragni e Fedez festeggiano tre anni di matrimonio, le parole d'amore dopo le foto del litigio

di Redazione Gossip Leggo

Terzo anniversario di matrimonio per Chiara Ferragni e Fedez. L'influencer e il cantante si sono sposati in Sicilia il primo settembre 2018 e hanno incantato i followers con una cerimonia da favola. Oggi sui social ricordano quel giorno e festeggiano anche cinque anni di vita insieme e due figli. Su questo traguardo, però, l'ombra delle foto del loro litigio pubblicate da 'Chi'.

Chiara Ferragni e Fedez, l'anniversario

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano tre anni da marito e moglie. Il loro è stato il matrimonio più social d’Italia, seguito da venti milioni di follower, e da allora i seguaci sono diventati 37 milioni. La famiglia, inoltre, si è allargata con l'arrivo della piccola Vittoria, di cinque mesi. Una famiglia perfetta che mostra l'affiatamento sui propri canali social quotidianamente.

Chiara Ferragni e Fedez, la lite

Una foto, tuttavia, ha gettato un'ombra sulla festa. I paparazzi del settimanale 'Chi' hanno ritratto la coppia durante una lite furiosa sullo yacht di lusso a largo della Costiera Amalfitana. La tensione è palese, tra tutte le coppie ci sono dei bisticci sebbene loro non ci abbiano abituati alle dolenti note del matrimonio. Nessuno dei due ha commentato l'accaduto.

Chiara Ferragni e Fedez, le dediche

Intanto per celebrare l'anniversario entrambi hanno pubblicato le foto ricordo delle nozze. Chiara ha spiegato nelle stories di Instagram che il marito ha in serbo una sorpresa per lei e ha scritto una dedica romantica: «Tre anni fa ho sposato l'uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente...». E il marito ha commentato con un "Ti amo". Dal canto suo Fedez ha scritto: «Cinque anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati.vGrazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo».

