Chiara Ferragni, dalla fashion week a Sanremo: «Ultima prova outfit prima di salire sul palco dell'Ariston»

Chiara Ferragni è rientrata in Italia dopo avere trascorso 48 ore a Parigi in occasione della fashion week. L'influencer ha partecipato a varie sfilate di moda ed eventi, insieme anche alla sorella minore Valentina Ferragni. La mamma di Leone e Vittoria, dopo i due giorni parigini, ha anche effettuato l'ultima prova outfit con Dior che sarà uno dei due brand che indosserà in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni viaggia moltissimo e mostra tutto ai propri follower su Instagram. L'influencer dopo alcune ore a Parigi ha incontrato Mariagrazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, che ha disegnato gli abiti che Chiara indosserà a Sanremo. L'influencer oltre a Dior indosserà anche le creazioni di Schiaparelli, un altro dei brand preferiti dall'imprenditrice digitale che ha anche assistito all'ultima sfilata a Parigi.

Le polemiche sulla sfilata di Schiaparelli

Alla settimana della moda di Parigi una delle sfilate che più ha fatto notizia è stata quella di Schiaparelli che ha vestito alcune delle sue modelle con abiti che come particolarità avevano delle teste finte di animali. La polemica è scoppiata perché secondo alcuni utenti social il brand "sponsorizzerebbe" la caccia e l'uccisione di animali selvatici.

