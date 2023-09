Chiara Ferragni scappa da Parigi: «Un'emergenza a Milano». Ansia per Fedez, l'amico: mandiamogli un abbraccio

di Redazione web

Chiara Ferragni ha condiviso una storia su Instagram in cui, insieme alla migliore amica Chiara Biasi prende un aereo per tornare a casa, a Milano, dalla Paris Fashion Week. La didascalia è una dedica all'amica che dice: «Alla migliore amica che salta sul primo aereo con te quando hai un'emergenza». Rientro a casa che preoccupa, quello di Chiara Ferragni e i fan si sono subito chiesti: «Si tratta di Fedez?»

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Chiara Ferragni a scuola con il cane: «Paloma pronta per il torneo di parkour». Il «reset» prima della Parigi Fashion Week

Fedez e il video tenero con Vittoria... ma Paloma "rovina" tutto: «Ridammi il telefono!»

Chiara Ferragni ha dovuto lasciare in anticipo la Paris Fashion Week e saltare sul primo aereo insieme alla sua amica di sempre, Chiara Biasi a causa di un'emergenza. L'imprenditrice digitale non ha raccontato cosa sia successo, tuttavia, l'assenza di Fedez dai social ha allarmato non poco i fan.

Intanto Chiara Ferragni è a casa a Milano con Leone e Vittoria, mentre i fan restano in attesa del ritorno di Fedez sulle storie Instagram.

Il pensiero che l'emergenza potesse riguardare Fedez è stato alimentato da un appello di Mr Marra che, durante una live su Twitch ha chiesto ai suoi fan di andare un abbraccio al rapper e imprenditore milanese. «E non dico altro», ha chiuso Mr Marra, alimentando la preoccupazione dei fan.

Mr Marra è diventato un amico molto stretto di Fedez, dopo che ha preso il posto di Luis nel podcast Muschio Selvaggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA