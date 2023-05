Chiara Ferragni, la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri: «Ti senti davvero libera o sei prigioniera del tuo personaggio?»

di Redazione web

Chiara Ferragni e la sua foto in perizoma pubblicata su Instagram continuano a far discutere. Il suo ultimo post è stato commentato anche da una bambina di 11 anni, che le ha rivolto questa domanda: «Per farci notare dobbiamo metterci nude?». Nel post, infatti, l'influencer indossava solo uno slip bianco, mentre con una mano teneva il telefono per scattare la foto e con l'altra copriva il seno. Il commento della bambina di 11 anni è diventato virale, ma i fan più attenti hanno notato un altro commento di un personaggio molto conosciuto nelle case dei telespettatori che sono soliti guardare il Tg5.

Si tratta, infatti, di Elena Guarnieri, una delle telegiornaliste più famose, alla conduzione del Tg5 nella fascia serale. Andiamo a vedere che cosa ha scritto.

Chiara Ferragni e la foto (quasi) nuda, pioggia di critiche: «Questa è pornografia», scrivono gli hater

Chiara Ferragni, la fan 11enne: «Per farci notare dobbiamo metterci nude?». La risposta: «Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta»

#ChiaraFerragni, la giornalista del Tg5 #ElenaGuarnieri: «Ti senti davvero libera o sei prigioniera del tuo personaggio?» https://t.co/hUiGqKME0p — Leggo (@leggoit) May 29, 2023

Il 'nudo' di Chiara Ferragni e il commento di Elena Guarnieri

Elena Guarnieri ha scoccato la sua frecciatina in maniera impeccabile ed elegante, scrivendo: «Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione.

La giornalista chiede a Chiara Ferragni se si sente intrappolata nel personaggio che mostra sui social e il commento ha avuto subito un riscontro positivo tra i follower dell'influencer. Elena Guarnieri ha dimostrato come su piattaforme di condivisione come Instagram sia possibile esprimere la propria opinione senza dover necessariamente insultare l'altra persona, ma facendo commenti educati.

Chiara Ferragni risponderà a Elena Guarnieri?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA