Chiara Ferragni: «Dopo quello che mi è successo ho capito che è fondamentale una legge sulla beneficenza»

di Redazione web

Il giro di vite del governo sulla beneficenza e i social convince Chiara Ferragni. «Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali», ha detto Ferragni.

«Questo ddl – ha aggiunto – consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un'attività illecita».

Cosa prevede il Ddl Beneficenza

Nello specifico, la bozza del testo del ddl beneficenza disciplina «la pubblicità e le relative pratiche commerciali, poste in essere da parte di produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti, i cui proventi siano in parte destinati a scopi di beneficenza».

Non si tratta, quindi, di una norma che va a colpire gli aspetti “digitali” della trasparenza di queste campagne, ma tutte le attività di raccolte fondi – attraverso la vendita di prodotti – e le relative campagne di comunicazione e promozione. Con qualsiasi mezzo. A valutare il corretto comportamento di tutti gli attori in campo sarà l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), la stessa che ha avviato l’istruttoria sul caso Ferragni-Balocco e sanzionato l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA