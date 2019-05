Chiara Ferragni da piccola e Leone, la somiglianza tra mamma e figlio è impressionante

Barbara D'Urso, Gabriele Parpiglia e le scuse su Instagram: «Solo gli stupidi non cambiano idea». Lei reagisce così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblica suuna foto per un confronto tra se stessa da piccola e il figlio, mandando in delirio i follower. La, infatti, è davvero impressionante.Il post, in meno di un'ora, ha accumulato quasi 90mila 'Mi piace' su Instagram:da bambina e il piccolosi somigliano come due gocce d'acqua. «Mi piace così tanto fare i confronti tra le mie foto e quelle di Leo», scriveTutti pazzi per il confronto tra le due foto, anche se non mancano gli scettici., infatti, somiglia molto anche al papà, come sottolineano alcuni utenti: «I lineamenti sono quelli di. Leone è la sua copia, ma con il tuo colore di capelli e degli occhi».