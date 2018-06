Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima di essere una, prima di essere una futura sposa, prima di essere una mamma,era una studentessa e, docente della, racconta come era la donna più famosa dei social quando ancora si aggirava tra i banchi universitari.«Faceva giurisprudenza nella mia facoltà alla Bocconi. Ho avuto modo di conosocerla prima che diventasse famosa in commissione disciplinare nella mia università, dove finivano i ragazzi che combinavano qualche guaio. Chiara Ferragni semplicemente aveva copiato», non proprio una studentessa modello quindi. Il professore ha raccontato a Il Fatto Quotidiano il passato dell'influencer, un passato da discola: «Non so se qui mi prendo qualche denuncia. La "poverina" si era messa dei bigliettini incollati al polpaccio avendo il polpaccio lungo c'era l'enciclopedia dell'esame».Chiara fu punita per quello che accadde dopo, la Ferragni infatti fu sospesa per sei mesi e a quel punto avrebbe preso la decisone che le ha poi cambiato la vita: «Ma in quei sei mesi lei ha detto "lascio l'università e faccio la fashion blogger". Adesso se mi incontra per strada mi fa il gesto dell'ombrello».