«Mi chiami tua moglie, mentre hai un'altra nel letto»: il dissing (immaginario) di Chiara Ferragni contro Fedez

È iniziato con «Vorrei ma non posto» ed è finito tutto con «Sexy shop». L'amore tra Chiara Ferragni e Fedez è durato otto anni ed è stato caratterizzato non solo da belle canzoni, ma anche da diversi scandali (in particolar modo in affari). La loro separazione è sulla bocca di tutti, oramai, da mesi e c'è chi ha voluto cantarci su. Dopo la pubblicazione della nuova canzone del rapper milanese, Alessia Gatto, una giovanissima cantante che pubblica i suoi brani su TikTok, ha deciso di scrivere dei nuovi versi utilizzando la stessa base della nuova canzone di Fedez ed Emis Killa. Ma, questa volta, dando voce al dolore di Chiara Ferragni.

Il «dissing» scritto da Alessia Gatto

Stessa base, ma testo diverso.

E così è nato un piccolo "dissing" (una provocazione in forma di canzone) mirato a Fedez. Il brano di Alessia dice: «Scrivi promesse incrociando le dita, ma sapevi che sarebbe finita». Per poi continuare a cantare dei versi che fanno riferimento anche alle ultime "avventure romantiche" di Fedez: «Mi chiami tua moglie, mentre hai un'altra nel letto».

Prosegue facendo riferimento, poi, alla sindrome di Napoleone: «L'uomo della mia vita si è trasformato in Napoleone» e conclude cantando: «Ma quando la guardi rivedi me e la vittoria è la mia».

«Fedez non te la prendere, si scherza»

Dopo aver inciso il suo remix, Alessia Gatto ha pubblicato il video su Instagram e TikTok, superando il milione e mezzo di visualizzazioni in poche ore. Sono stati tanti gli utenti che, non appena hanno sentito il brano, hanno citato Chiara Ferragni nei commenti, nella speranza che riuscisse a vedere il video.

Né Fedez e né Chiara hanno lasciato commenti o hanno voluto parlare della video della creator, ma quest'ultima ha voluto precisare che si trattava soltanto di un gioco. E, sotto al video, ha scritto: «Fedez non te la prendere, si scherza».

