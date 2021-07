Chiara Ferragni, il compleanno di tata Rosalba con Fedez e Leone. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Com'è possibile?»

Chiara Ferragni , la torta per tata Rosalba con Fedez e Leone. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Com'è possibile?». Pochi minuti fa, l'imprenditrice digitale ha postato un tenero scatto di famiglia con il marito, il primogenito e la super tata Rosalba.

I Ferragnez hanno dedicato alla baby sitter una torta al cioccolato con una dolce dedica: «Ti vogliamo bene Rosalba». La tata di Leone e Vittoria, nonostante non abbia social, ormai è famosissima sul web. La nanny infatti è apparsa in tanti video postati da Chiara Ferragni. Tra cui quello del diploma di asilo di Leone, quando il piccolo corse a festeggiare con lei.

Oggi, quindi, un super omaggio a tata Rosalba in vista delle ferie. Immediati i commenti dei fan: «Che super tata». E ancora: «Si vede che vi volete tanto bene». Ma tra i messaggi, spuntano i soliti hater: «Che torta piccola, vi siete sprecati...». E ancora: «Per tata Rosalba potevate fare qualcosa di più...». In ogni caso, la tenera foto dei Ferragnez al completo fa il giro del web. Tata Rosalba ormai è una star.

