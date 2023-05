Chiara Ferragni, compleanno con le foto da bambina per i 36 anni: «Sto cercando di renderla orgogliosa»

di Redazione web

Chiara Ferragni compie 36 anni. L'imprenditrice digitale è nata a Milano il 7 maggio 1987, e in occasione del suo compleanno ha pubblicato su Instagram una raccolta di foto amarcord dei suoi festeggiamenti da bambina. Capelli biondissimi, tenero sorriso, una predilezione marcata per il rosa e tante candeline sulle torte che cambiano di anno in anno.

Chiara Ferragni, «domani è il mio compleanno». Fedez tace sui social: è mistero

Chiara Ferragni e Fedez, la foto che fa partire il 'toto-somiglianze': «I colori sono di...»

Chiara Ferragni, il compleanno

«Trying to make this girl proud from 1987», scrive sulla didascalia che accompagna le foto dei compleanni da bambina. «Sto cercando di rendere orgogliosa questa ragazza del 1987», la traduzione. E da allora ne ha fatta di strada, sia in campo professionale che personale. Partita dal blog "The blond salad", grazie alla sua abilità comunicativa è riuscita a costruire un impero di cui è la regina indiscussa. Nel 2023 si è affacciata anche in tv, come co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e da protagonista della serie Amazon The Ferragnez. Dal 2018 è sposata con il cantante Fedez e ha due bellissimi bambini, Leone e Vittoria.

I festeggiamenti

Chiara ha passato il sabato precedente al giorno del suo compleanno al lago,vicino Milano, e ancora non è chiaro cosa abbia in mente per festeggiare il grande giorno. Intanto, ha pubblicato su Instagram un altro ricordo di compleanni passati: quello del 2020, quando a causa del lockdown si ritrovò a festeggiare con Leone e Fedez sul terrazzo di casa.

Gli auguri

Come di consueto, il post di Chiara Ferragni ha ricevuto migliaia di like e commenti. Ci sono quelli dei suoi amici, delle sorelle Valentina e Francesca Ferragni, e di migliaia di follower. Manca, però, una reazione del marito Fedez. Che abbia in serbo qualcosa?

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA