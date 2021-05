Chiara Ferragni spegne 34 candeline. Ecco dove festeggia il compleanno con Fedez, Leone e Vittoria

Chiara Ferragni compie oggi 34 anni. Per festeggiare il suo primo compleanno da mamma bis, l'influencer più potente del mondo (23 milioni di followers, da poco è entrata anche nel cda di Tod's) ha organizzato, approfittando dell'allentamento delle restrizioni, un week-end in Toscana con tutta la famiglia.

In compagnia del marito Fedez e dei figli Leone e dell'ultima arrivata Vittoria si è trasferita in Toscana in un resort esclusivo tra le colline della Maremma per un lungo weekend d’amore. Piccole grandi gioie che diventano pura felicità dopo un anno di pandemia.

Ieri la mamma di Chiara, Marina Di Guardo ha scritto un tenero post per il compleanno dell'amata figlia: «Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno amore mio».

