Chiara Ferragni compleanno in quarantena. Le foto mentre spegne le candeline da bambina: «Felice e serena come mai prima»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 14:38

E anche atocca festeggiare ilsotto le ristrettezze e distanze sociali (allentate dalla Fase 2) da corornavirus. La potente influencer, moglie di Fedez, ha compiuto trentatré anni e, in attesa di celebrare la ricorrenza in famiglia, ha voluto ringraziare con un post dal suo account Instagram i suoi affetti e i follower.Nella condivisione una slide di foto, con Chiara davanti alla torta con le candeline durante gli anni, seguita da una didascalia in cui si dichiara “felice e serena” come mai in passato, dato che è circondata dall'amore della famiglia e gli amici, sia reali che sulla rete: “Oggi è il mio trentatreesimo compleanno – ha scritto sul social Chiara - e mi sento felice e serena come non lo ero da anni. Mi sento benedetta per essere circondata dall'amore, dalla mia famiglia, gli amici e le persone che conosco e da voi ragazzi, la mia comunità online che è incredibile e non mi fa mai sentire sola.Voi ragazzi e tutte queste persone mi fate sentire speciale e amata, e queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie per aver condiviso così tanto di questi meravigliosi anni. Sono così emozionata in questo momento e grata ad ognuno di voi che ha sempre esultato per me. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questi”.