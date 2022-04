Chiara Ferragni e Fedez, presa di posizione social: «Era ora, sono contenta per i miei figli»

Chiara Ferragni si espone a favore della sentenza che abolisce l'automatistmo del cognome paterno ai figli. La decisione della Corte costituzionale fissa come «discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio» la regola in base alla quale il cognome del padre viene attribuito di default. In una story Instagram, l'imprenditrice digitale dà il suo pieno appoggio al nuovo decreto: «Era ora».

«Sono troppo contenta che entrambi i miei figli abbiano anche il mio cognome» scrive Ferragni a corredo di una foto che riprende l'obiettivo della legge. Infatti, sia Leone che Vittoria, i suoi figli, hanno il cognome Ferragni Lucia, riportando all'anagrafe sia il secondo nome di Fedez che quello della madre Chiara.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 23:32

