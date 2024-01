Chiara Ferragni, i brand fuggono dopo il pandoro gate: la Coca Cola sospende la campagna pubblicitaria

di Redazione web

Un nuovo grattacapo per Chiara Ferragni: dopo lo scandalo Pandoro gate i brand continuano a scaricarla. Anche la Coca Cola ferma lo spot. Prima era stato il turno di Safilo Group, specializzato nell'occhialeria made in Italy, che in una nota aveva giustificato così la decisione presa: «A seguito – si legge – di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».

Sospesa la campagna prevista per inizio anno

La bevanda più famosa al mondo, come rivela la Repubblica, aveva scelto l’imprenditrice digitale lo scorso dicembre, per girare uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio, sfruttando l’avvio di Sanremo previsto il prossimo 6 febbraio.

Nel 2023, l’influencer aveva partecipato al Festival della canzone italiana facendo molto parlare di sé. Sia per gli abiti scelti per comunicare l’empowerment femminile e sia per il marito Fedez, nel mirino della stampa e degli hater per il duetto con Salmo e per il bacio con Rosa Chemical.

L'influencer torna sui social

Nelle ultime ore Ferragni è tornata a pubblicare sui social dopo il silenzio che andava avanti dallo scorso 18 decembre.

Nelle ultime, è apparsa sorridente insieme alla mamma Marina Di Guardo e alla figlia Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 08:16

