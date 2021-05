Chiara Ferragni parte per le vacanze e lancia i calzettoni di spugna. Ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «Già sold out». Oggi, l'imprenditrice digitale compie 34 anni e per festeggiare si è recata con Fedez, Leone e Vittoria in un resort da sogno in Toscana. Ma prima di partire, l'influencer ha condiviso con i follower il suo look da viaggio e non sono passati inosservati i calzettoni con l'iconico occhio.

Leggi anche > Chiara Ferragni lancia la borsa in plastica da mare. Ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «È una follia»

Sul sito Chiara Ferragni Brand , le calze eylike sono descritte così: «Calze in cotone bianco con banda "Logomania". Made in Italy. 80% CO». Il prezzo dei calzini glamour è di 35 euro. Ma, neanche a dirlo, sono sold out.

Per il viaggio, Chiara Ferragni ha scelto anche un completo felpa e bermuda e scarpe da ginnastica di un noto marchio. Un look comodo per una mamma di due figli. Fan entusiasti: «Sei bellissima, tanti auguri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA