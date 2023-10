Chiara Ferragni, l'armadio conquista i fan: «Mezzo milione di euro in borse». La foto infiamma il web

di Redazione web

Chiara Ferragni e il suo armadio pieno di borse hanno conquistato i fan. Nelle ultime foto caricate dall'imprenditrice digitale, si può notare un quantitativo «fuori dalla norma» di accessori che farebbero invidia a qualsiasi giovane donna. Si tratta della sua cabina armadio il cui valore, solo a guardare il numero di borse che possiede, tutte griffate, secondo i fan potrebbe tranquillamente «superare il mezzo milione di euro». Scopriamo insieme perché.

Chiara Ferragni, il commento che non ti spetti alla nuova casa (attico su due piani): «Sembra la nostra funeral house»



Chiara Ferragni, il nuovo super attico è (quasi) pronto: la piscina lascia tutti senza parole





La passione per la moda

Non è un mistero che Chiara Ferragni abbia fatto della moda la sua più grande ragione di vita. Si tratta del suo lavoro, del mondo in cui ha scelto di investire e il suo brand è uno dei più amati. Vestiti firmati, sfilate di moda, marchi di lusso: così l'influencer si è aggiudicata il primato dell'imprenditoria digitale in Italia, cosa che l'ha resa famosa in tutto il mondo. E quindi è normale che possa avere in casa tantissimi capi d'abbigliamento firmati e pure borse griffate. Ma la cosa non è passata inosservata ai fan che si sono scatenati sui social.



Le borse di Chiara Ferragni

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA