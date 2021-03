Chiara Ferragni, la tenera foto con il bebè su Instagram: «Baby V». Fedez reagisce così

Fedez , Chiara Ferragni e la tenera foto con il bebè su Instagram: «Baby V». L'imprenditrice digitale ha condiviso un dolce scatto che ha fatto impazzire i fan. Nell'immagine, la moglie di Fedez tiene in braccio un bimbo appena nato ed è subito tripudio social.

Ma non è come sembra. In tanti, vedendo lo scatto credono sia nata la secondogenita di casa Ferragnez, ormai "battezzata" Baby V. Ma nella didascalia mamma Chiara spiega tutto: «Maggio 2018 con il piccolo Leo 💖 Presto ancora con baby V. 🙏🏻». Insomma, nell'immagine il bimbo è il piccolo Leone, pronto adesso a diventare fratellino maggiore. Fedez - a Sanremo per il Festival - mette il cuoricino al tenero scatto.

L'imprenditrice digitale conferma che il nome della piccola inizia con la V.Ed è subito totonome. Tra tutti spicca Vittoria, ma anche Venere e Virginia. «Pensavo fosse nata», scrivono i fan vedendo lo scatto. E ancora: «Ormai siamo in ansia per qualsiasi foto di bebè, ci siamo». Baby V sta arrivando.

