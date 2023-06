Chiara Ferragni presenta i suoi nuovi bikini, gli hater la attaccano: «Piatta come una tavola»

di Redazione web

Chiara Ferragni conosce alla perfezione il mondo dei social e, infatti, Instagram è il suo regno. L'influencer si è, quindi, abituata a cogliere sia il bello che il brutto di questo universo ed ecco che non bada più ai commenti che molto spesso compaiono sotto i suoi post. Ad esempio, nell'ultimo video pubblicato, Chiara presenta uno dei bikini della sua nuova collezione e i soliti hater non ci sono certo andati leggeri con i commenti.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha postato un video in cui, davanti allo smartphone, posa per fare vedere il suo bikini variopinto. Sotto al filmato alcuni le hanno scritto: «Piatta come una tavola», «Alcune donne hanno cambiato il mondo senza mostrare un centimetro di pelle, dico solo questo...», oppure ancora «Ultimamente è sempre nuda».

Effettivamente, negli ultimi tempi, Chiara Ferragni ha suscitato le polemiche più disparate per il suo "mostrarsi troppo", l'ultimo episodio ha fatto il giro del web in quanto, dopo essere stata contestata da una bambina di 11 anni, a quest'ultima è stato chiuso il profilo.

L'influencer, comunque, non ha mai dato molto peso alle critiche, sebbene tramite le sue storie, ci tenga sempre a chiarire che ognuno è libero di vestirsi (o svestirsi) come gli pare e piace.

Chiara Ferragni e gli hater

Ultimamente, Chiara Ferragni non risponde più ai commenti negativi che compaiono sotto i suoi post, ma un tempo, l'influencer era solita farlo. Ad esempio, su Instagram esistono varie pagine che raccolgono tutti i "commenti memorabili" di Chiara e alcune sue risposte sono davvero esilaranti.

