Chiara Ferragni,oggi la Beauty Bites: fino a 650 euro per truccarsi come lei. Tutti gli aggiornamenti

Mancano poche ore all'inizio delladi, l'evento atteso da mesi dalle fan della moglie di Fedez che è diventata anche un marchio europeo.Le fan dinon aspettavano altro da mesi: oggi 9 febbraio è il giorno del primo appuntamento con, la masterclass a tema beauty e make-up ideata dall'influencer insieme al'amico e truccatore di fiducia Manuel Mameli. Insieme ae Manuel, sul palco del teatro Vetra di Milano per l'occasione trasformato in pieno stile Ferragni , anche L'Estetista Cinica Cristina Fogazzi nel ruolo di "disturbatrice".La lezione di trucco per imparare i segreti di bellezza diha una durata di 4 ore e sono previsti due appuntamenti, uno il 9 e l'altro il 10 febbraio: inizialmente Mameli e la ferragni avevano previsto una sola data, ma considerata la reazione del pubblico, che ha fatto il tutto esaurito dei biglietti in pochi giorni, si è pensato a un raddoppio.Sul sito dell'evento Beauty Bites si legge: L’evento pomeridiano della durata di circa quattro ore consisterà in due parti: la prima dedicata a consigli beauty più tecnici per i professionisti e la seconda chiamata “tutorial” durante la quale anche i meno esperti potranno mettersi alla prova.Nella seconda parte Chiara si cimenterà nel replicare da sola i consigli di Manuele come una vera beauty junkie.Tre diverse tipologie di biglietti: i Vip Tickets da 650 euro, gli Exclusive da 450 e Regular da 350.Il biglietto include:Meet&Greet foto con Chiara e ManueleMake-up bag Beauty Bites del valore di 500,00€Entrata prioritaria al teatro alle ore 14.00 e accesso extra fino alle ore 20.00Attestato di partecipazione alla MasterClassPosti a sedere nelle prime file appena sotto il palcoPossibilità di un make-up look personalizzato dai professionisti di Sephora con prodotti LancomeCalifornian buffetIl biglietto include:Beauty Bites make-up bag dal valore di €350Attestato di partecipazione alla MasterClassPosti a sedere nel settore centrale del teatroCalifornian buffetIl biglietto include:Make-up bag Beauty Bites del valore di 150,00€Attestato di partecipazione alla MasterClassPosti a sedere nel terzo settore del teatroCalifornian buffet