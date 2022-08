Chiara Ferragni e Beatrice Valli ai ferri corti: «A Ibiza si stanno evitando». L'indiscrezione dalle vacanze

Che Chiara Ferragni e Fedez siano a Ibiza insieme ai piccoli Leone e Vittoria, non è certo un segreto. La coppia ha deciso di tornare nella loro villa extra lusso per godersi quest'estate torrida. Entrambi condividono, da giorni, post e storie dall'isola del divertimento per eccellenza. Ma agli amanti del gossip non è sfuggito il fatto che anche Beatrice Valli sia a Ibiza e l'ultima indiscrezione parla di un rapporto ai ferri corti tra le due influencer.

«Non si sopportano»

Chiara Ferragni e Beatrice Valli non si sopportano. In questo momento entrambe sono in vacanza a Ibiza con i rispettivi mariti. In passato Beatrice è stata accusata di aver copiato la collega e questa frizione non sembra mai essere stata superata. Nonostante la Valli abbia sempre smentito e negato, adesso, un'indiscrezione di The Pipol Tv evidenzia un'antipatia nata negli anni. Chiara Ferragni e Beatrice Valli, infatti, starebbero facendo di tutto per evitare di incontrarsi nonostante siano sulla stessa isola.

«Valli – Ferragni: vacanza a Ibiza con i mariti (Fantini e Fedez) evitandosi ‘attentamente’ - si legge sul portale -. Da tempo circolano rumors sulla poca simpatia tra Chiara Ferragni e Beatrice Valli. In occasione di qualche evento mondano le due non sono mai apparse sorridenti insieme. Adesso entrambe si ritrovano con i rispettivi mariti e figli in vacanza, a Ibiza. La ‘Isla’, pur essendo più grande di Formentera; si riduce col frequentare quasi sempre le stesse spiagge o ristoranti. Eppure le due non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio. Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?». Al momento non sappiamo cosa ci sia di vero anche se c’è chi ipotizza che tra le due potrebbero esserci dei conflitti per via del lavoro. Chiara e Beatrice lavorano nello stesso settore e questo potrebbe aver creato della competizione tra loro. Al momento nessuna delle due ha commentato questo gossip. Nessuna conferma o smentita.

Le accuse a Beatrice Valli

In passato Beatrice Valli è stata accusata di copiare Chiara Ferrragni. Tempo fa la moglie di Marco Fantini è stata presa di mira da un hater che gli ha detto apertamente di copiare i Ferragnez. Lei però ha replicato per le rime rispondendo: «Non c’è alcun paragone e non deve nemmeno essere fatto. Il motivo è semplice: tutte e due facciamo a modo nostro questo lavoro! Mi dispiace leggere sempre questi commenti inutili e cattivi». Beatrice Valli è stata criticata perché secondo alcuni le due condurrebbero una vita simile. Entrambe infatti usano i social per condividere dettagli e retroscena del loro privato, ed entrambe amano condividere aneddoti riguardanti i loro bambini. Una somiglianza che a molti è apparsa strana tanto che ad oggi serpeggia l’indiscrezione secondo la quale le due non si sopporterebbero proprio.

