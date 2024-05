Chiara Ferragni concorrente a Ballando con le Stelle? La proposta di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Milly Carlucci

di Cristina Siciliano

Ormai è noto a tutti che Selvaggia Lucarelli raccogliesse materiale sui Ferragnez ancor prima che scoppiasse il caso del Pandoro. Proprio durante l'ultima puntata di La vita in diretta, la giornalista, ospite in studio da Alberto Matano, ha commentato la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Anche Milly Carlucci è intervenuta in collegamento per fare i complimenti alla giornalista per il successo del suo libro-inchiesta Il Vaso di Pandoro, che ripercorre dagli esordi l'ascesa e la caduta dell'imprenditrice digitale e del suo mondo. La giornalista così, sotto consiglio di Milly Carlucci, ha invitato l'imprenditrice a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci durante la puntata di La Vita in Diretta è intervenuta per promuovere il suo nuovo reality, L’Acchiappatalenti, su Rai 1.

La giornalista ha risposto con una frecciatina ironica sul cachet di Ballando: «Brava, hai fatto beneficenza a me. Grazie Milly, mi pagate così poco a Ballando, quindi ci sta pure». «Selvaggia però devi venire a trovarci a L’Acchiappatalenti - ha sottolineato Milly -. Sì, devi venire e devi darci il tuo parere sui nostri acchiappatalenti e dare manforte ai nostri giurati. Anche perché qui abbiamo talenti di altissimo livello, talenti mondiali». Selvaggia Lucarelli va così dritta al punto e senza troppi giri di parole menziona l'imprenditrice digitale. «Milly ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando con le Stelle? Secondo me quest’anno ci dice di sì».

La conduttrice ha così commentato ironicamente: «Posso dire una cosa? Perché non la contatti tu e le chiedi di venire?». E così la giornalista ha concluso con l'invito in diretta: «Dai Chiara vieni, ti tratteremo benissimo».

