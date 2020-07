«Influencer dei lassativi»: hater contro Chiara Ferragni con Baby K. Ma lei li gela

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 13:37

Chiara Ferragni è la special guest di Baby K nel video di ‘Non mi basta più’, brano destinato a diventare un vero e proprio tormentone estivo. Nella clip, Chiara non si erge a cantante, ma partecipa con ironia al racconto musicale. La Ferragni ammette di non avere ambizioni nel mondo della musica e all’Ansa dichiara: “Io per cantare sono negata”. Il video sta già spopolando in rete mandando in visibilio i fan dell’influencer, felici di questa nuova avventura della loro beniamina. Sono spuntati anche i soliti hater che hanno duramente criticato la sua performance e dai quali Chiara ha già dimostrato di sapersi difendere. “Non riuscivo a ca**re, finalmente ci sono riuscita” ha commentato ad esempio una utente. Epica la risposta di Chiara: “Influencer anche dei lassativi”. Foto: Kikapress