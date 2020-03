Chiara Ferragni e il video sul coronavirus. Hater: «Quante banalità per un like». La sua risposta spiazza tutti

Chiara Ferragni , l'appello sul coronavirus . I fan la criticano: «Quante banalità per un like». La sua risposta spiazza tutti. Oggi, l'influencer più famosa del mondo ha lanciato un appello per la prevenzione contro il Coronavirus.

In un video condiviso su Instagram , Chiara Ferragni ha detto: «E una situazione veramente orrenda. Non c'è mai successo di vivere con questo terrore nell'aria, in cui il contatto umano è sconsigliato. Anche se la malattia può non farci tanta paura, il fatto che può passare da un individuo all'altro così velocemente deve farci pensare. Sacrifichiamoci un attimo, anch'io ho cancellato un sacco di lavori. È un periodo di merda, ma è limitato se ci affidiamo alle indicazioni che ci sono state date, lavarsi spesso le mani, limitare i contatti umani, evitare gli assembramenti...».

In breve tempo, il video ha fatto il giro del web. Ma fra i tanti messaggi di plauso da parte dei fan, spunta anche qualche hater: «Banalità e ovvietà per prendere un like, che tristezza...». La risposta di Chiara Ferragni non si fa attendere: «Ho quasi 19 milioni di follower e sento il dovere di aiutare il mio paese in questo momento. I like li faccio con le foto che posto quotidianamente, non ho bisogno di un'epidemia, anzi avrei evitato molto volentieri questa situazione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 20:21

