Chiara Ferragni, haters scatenati per il suo fisico: «Sei anoressica, fatti aiutare da un nutrizionista»

di Redazione Web

Bella, ma troppo magra. La valanga di commenti che travolge ormai da tempo Chiara Ferragni per la sua perdita di peso non si arresta. Poche ore fa, infatti, la moglie di Fedez ha pubblicato un post in cui mostra il suo outfit e, anche stavolta, gli haters non si sono risparmiati. «L'anoressia è un male subdolo», «Fatti aiutare da un nutrizionista o qualcuno per provare a ingrassare!», «La prima cosa che salta all'occhio, sono le clavicole pronunciate, sintomo di magrezza anomala»: questi sono alcuni dei commenti più feroci che si leggono sotto il post.

Gianni Sperti a Verissimo dopo le nozze con Paola Barale: «Io omosessuale? Non lo dirò mai, vorrebbe dire mettere un'etichetta»

Luca Vezil, Valentina Ferragni dimenticata: spunta la foto con la nuova fiamma. «È un ex volto di Uomini e Donne»

Le critiche

«Il classico esempio dei "soldi non fanno la felicità"», «Scusami ma la magrezza delle spalle e veramente troppo Fa impressione », «Questa magrezza non è un buon esempio per le ragazze», «Ma sei un'anoressica!». Decine e decine di commenti di questi tipo stanno riempiendo il post di Ferragni che, al momento, ha scelto di restare in silenzio. E intanto, la moglie di Fedez continua imperterrita a mettere foto, viaggi, ma soprattutto non perde il sorriso e la pazienza di fronte a commenti che spesso sembrano molto intimi e pesanti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA