Chiara Ferragni, Natale è già arrivato: la reazione di Vittoria all'albero (pendente)

Il Natale è alle porte, ma in casa Ferragnez è già arrivato... con largo anticipo, come ha fatto notare Fedez nelle sue Instagram stories. «Mia moglie ha deciso di fare l'albero all'alba del 12 novembre», ha detto il marito di Chiara Ferragni mostrando ai follower l'albero di Natale completo già di addobbi, peccato che «sembra stia per cadere», ha raccontato divertito Fedez. Resisterà fino al 25 dicembre?

L'albero di Natale

Chiara Ferragni è già pronta alla vigilia di Natale, ancora di più lo sono i figli Leone e Vittoria. Solo Fedez si è mostrato perplesso, infatti mostrando l'albero ai follower ha detto: «A me viene un'ansia...».

Tuttavia, tramite le storie dell'imprenditrice digitale è possibile gustarsi la reazione della secondogenita alla vista dell'albero di Natale, che prima appare stranita e poi meravigliata: «Questa sono io quando mi dicono che il sabato sera si mangia la pizza», ha scritto un utente.

Fedez però ha fatto notare però, scherzando, che l'albero potrebbe non resistere fino alla fine del periodo natalizio, perché sembra stia per cadere a causa della troppa pendenza.

Anche se la decisione di addobbare l'albero è stata considerata affrettata dal rapper, il risultato è strabiliante: luci a led, palline colorate e regali fake (almeno per il momento) sotto l'albero. Il Natale 2022 in casa Fedez-Ferragni si preannuncia essere speciale.

