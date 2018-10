Chiara Ferragni, in vendita a 8 euro la "sua" bottiglia d'acqua griffata: web in rivolta

Oggi ho visto la bottiglietta d'acqua Evian, limited edition di Chiara Ferragni.

Questa è una donna indiana con i figli che rovista tra i rifiuti di una discarica nei pressi di Gurwahati, in India.

Sì, è banale dirlo.

Ma quanto fa schifo il mondo. pic.twitter.com/MHYO58byyY — stefania stravato (@FannyStravato) 7 ottobre 2018

Le edizioni limitate di #Evian in vetro da 750ml (ossia la bottiglia a destra dell'immagine) sono sempre esistite. È una forma di marketing che fanno da prima che esistesse la #Ferragni: lei ha solo avuto la possibilità di farne parte. Non siate sempre ignoranti! pic.twitter.com/UAG1ym0bqh — Riccardo Onorato (@GuyOverboard) 8 ottobre 2018

...l'acqua Evian Chiara Ferragni Limited Edition, 8€ a bottiglia....

La fine del mondo è vicina pic.twitter.com/hKh3xv9PyA — iosonoFabry (@iosonoFabry) 8 ottobre 2018

ha realizzato in collaborazione conuna serie limitata dipersonalizzate. Sui social ha cominciato a circolare l'immagine di una di queste bottiglie, che viene venduta al prezzo di. Una cifra ritenuta evidentemente smodata dal popolo dei social, che è letteralmente impazzito fra commenti di indignazione e ironia. C'è chi grida allo «scandalo», ritenendo «vergognoso» un prezzo del genere per una bottiglietta d'acqua, ma anche chi ricorda che l'acqua Evian ha sempre un costo così elevato, «con o senza Chiara Ferragni».Su internet è possibile acquistare il set da 12 boottiglie a 72,50 euro, abbassando così il costo a circa 6 euro al pezzo. Sul sito acquedilusso.it il set è andato letteralmente a ruba, tanto da essere già. Insomma, Chiara Ferragni non manca mai di far discutere, anche nel mondo dell'acqua, che qualcuno evidentemente ritiene di poter acquistare nonostante il prezzo fuori mercato.