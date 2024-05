Aurora Ramazzotti, Cesare vuole mangiare le crocchette del gatto Saba. Presa di mira dai follower per il «disordine», lei risponde così

di Cristina Siciliano

Lo svezzamento è un momento tanto atteso dai neo genitori: una cosa apparentemente semplice e naturale che, invece, può mandare in tilt tante neo mamme. Lo parola d'ordine: masticare. Bisogna però stare attenti. E lo sa bene anche Aurora Ramazzotti che, nell'ultimo periodo, sta cercando di mantenere «calma e sangue freddo» soprattutto quando il suo piccolo Cesare cerca di masticare le crocchette del gatto Saba. Lo dimostra un video che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Tiktok.

@therealauroragram Alexa riproduci welcome to my life dei Simple Plan ♬ original sound - Aurora Ramazzotti

Il video

Aurora Ramazzotti ha condiviso un video che riprende il momento in cui il suo piccolo Cesare, nato dall'amore con Goffredo Cerza, si dirige a piccoli passi verso la ciotola del gatto Saba. «Noi stiamo bene, abbiamo fatto la nanna, la pappa e adesso mangiamo le crocchette», ha spiegato Aurora Ramazzotti».

Numerosi sono stati i commenti dei follower (e soprattutto neo mamme) al video che la figlia di Eros e Michelle ha pubblicato sul suo profilo TikTok. «Anche mia figlia da piccola, addirittura si era portata un cucchiaino», ha scritto una mamma. E lei ha risposto con la sua solita ironia: «Degustazione di crocchi». Non è mancato però un commento pungente di un utente: «Che disordine, non hai una signora delle pulizie». Aurora Ramazzotti ha così risposto senza troppi giri di parole: «Si vede che non hai figli».

La nascita di Cesare

Cesare Augusto è nato il 30 marzo 2023 nella Clinica Sant'Anna di Sorego in Svizzera e sta diventando un «piccolo ometto». Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è passato dal gattonare a fare i primi passi, come raccontato dalla mamma sui social con orgoglio. A marzo Cesare ha compiuto un anno e non è mancato un video emozionante pubblicato sui rispettivi profili social dai genitori per il suo primo anno di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA