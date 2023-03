Elisabetta Canalis, il primo viaggio da single: la foto sexy in Messico

di Redazione web

Elisabetta Canalis è da poco tornata single, recentemente, infatti, si è separata dal marito Brian Perry con il quale ha avuto la sua bambina Skyler Eva. Dopo la separazione la showgirl ha deciso di partire per rilassarsi un po' dopo un periodo tormentato e ha scelto il Messico come destinazione. Le ultime foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la ritraggono in una forma smagliante.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

All'interno dell'ultimo post Instagram che Elisabetta Canalis ha pubblicato sul proprio profilo, ci sono una serie di foto e video che raccontano la sua vacanza in Messico. La showgirl è partita da single dopo la separazione dal marito Brian, e sembra essersi rilassata nel Paese sudamericano. Le foto hanno riscosso molto successo tra i fan di Elisabetta che hanno lasciato moltissimi like e commenti in cui le dimostrano il loro affetto.

Elisabetta Canalis al centro del gossip

Elisabetta Canalis nelle ultime settimane è stata al centro del gossip per la rottura con il marito e recentemente, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, si sarebbe venuto a sapere che il matrimonio tra i due era in realtà già finito da quattro anni.

