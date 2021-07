Elisabetta Canalis in topless accovacciata sul tetto. Fan increduli: «Si vede tutto...». L'ex velina sarda sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare con il marito Brian Perri e la figlioletta Skyler. Finora Eli ha documentato la villeggiatura con foto e video di famiglia. Ma oggi, la showgirl ha spiazzato tutti con una foto mozzafiato.

Nell'immagine, Elisabetta Canalis è accovacciata sul tetto di una casa vista mare. L'ex velina indossa solo il pezzo sotto del costume e un cappello di paglia. Del reggiseno neanche l'ombra... Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Sei stupenda». E ancora: «Esplosiva». C'è poi chi ci scherza su: «C'è chi ha zoommato e chi mente...». «Si vede tutto...».

In poco tempo, lo scatto piccante fa il pieno di like. A stretto giro, arriva la "risposta hot" di Alessia Marcuzzi che - in vacanza in Sicilia - posta una foto nella stessa posa mozzafiato scattata proprio dal marito Paolo Calabresi. Ed è subito "gara di like" su Instagram.

