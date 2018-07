Elisabetta Canalis supersexy alle Bahamas, in vacanza con la famiglia

Makeup 💄 @niky_epi Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: Lug 6, 2018 at 7:16 PDT

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sempre più, in un luogo paradisiaco come le spiagge delle. L'ex velina mora, ormai da anni trapiantata negli Stati Uniti, ha deciso di concedersi qualche giorno insieme alla famiglia, senza rinunciare ad alcuni scatti per un piccolo servizio fotografico.Sull'isola di, la Canalis ha offerto degli scatti mozzafiato ai suoi follower su Instagram. Ha poi documentato il suo viaggio nell'isola con alcuni video su Instagram Stories.