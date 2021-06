Elisabetta Canalis, sexy balletto per il marito… ma lui non si accorge di niente

Elisabetta Canalis torna in Sardegna e dedica al marito un balletto sexy… ma lui non si accorge dell’esibizione della bella ex velina. Come ogni anno nel periodo estivo Elisabetta Canalis lascia l’America, dove si era trasferita ai tempi della sua relazione con George Clooney, e torna in Italia per approfittare della bella stagione e rivedere i cari.

Leggi anche > Don Matteo, Terence Hill: «Ecco come scomparirò dalla serie tv»

Elisabetta Canalis, sexy balletto per il marito

Elisabetta Canalis lascia Los Angeles e, complice l’estate, torna in Italia. Elisabetta Canalis ha trascorso qualche giorno a Milano, per far visita agli amici, e poi è immediatamente volata sotto al sole della sua Sardegna, dove abitano i genitori. Elisabetta ha subito approfittato del bel tempo per trascorrere un pò di tempo al mare con la famiglia, regalando qualche momento ai suoi follower su Instragram con alcuni video della giornata.

In uno di questi Elisabetta, in un bikini striminzito, si esibisce in un balletto sexy alle spalle del marito.. che però non si accorge della prova della moglie finché lei non lo va ad abbracciare: “A chi mi chiede come l’ho conquistato – spiega sul social divertita la storica ex velina - Con la danza…”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA