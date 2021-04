Elisabetta Canalis confessa: «Il sesso con Brian non è più come una volta»

Elisabetta Canalis ha parlato per la prima volta della sua intimità con il marito, il chirurgo americano Brian Perri. Elisabetta e Brian sono sposati dal 2014 e dal 2015 sono diventati genitori di Skyler Eva. La nascita della bambina, come prevedibile, ha cambiato molte cose nel loro rapporto che comunque prosegue a gonfie vele.

L'ex velina ha confessato di essere ancora molto innamorata di Brian e di essere in grande sintonia con il marito anche se la loro intimità è molto cambiata. «La vita è cambiata e anche il sesso», ha confessato la ex velina a Panorama Wellness. «Il sesso è importante ma che stanchezza a volte!», ha aggiunto spiegando come la bambina abbia cambiato molto le loro vite.

«Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua. Nei primi tempi andava bene. Ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola nel letto tra me e Brian». Anche se la nascita della bimba ha cambiato qualche cosa tra loro, Eisabetta si dice comunque sicura del rapporto con il marito: «Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile, un conservatore. Per me c’è sempre. Credo di aver scelto bene».

