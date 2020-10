Elisabetta Canalis, il rammarico di Reginaldo: «Ricordato perché ero il suo stallone, ha tolto qualcosa alla mia carriera...»

Reginaldo ricorda la sua storia con Elisabetta Canalis che, a suo dire, l’ha danneggiato dal punto di vista della carriera calcistica. Un flirt lontano nel tempo quello fra Elisabetta Canalis e Reginaldo, che oggi gioca nel Catania in Serie C.

Una buona carriera quella del calciatore, con 5 stagioni in serie A e appunto una relazione con Elisabetta Canalis, molto paparazzata, che avrebbe in qualche modo limitato la sua carriera: “Ci conoscemmo a casa di Bernardo Corradi - ha svelato ai microfoni di ItaSportPress - in occasione di un suo compleanno. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò l’amore tra noi. È stata un bella storia d’amore anche se è durata sette mesi. È stata Elisabetta a lasciarmi e non ho alcun problema a dirlo, perché io ho sbagliato”.

Non rinnega la storia: “Comunque mi fa piacere quando se ne parla della storia con Elisabetta anche se, visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis che un calciatore con quasi 500 presenze in Italia. Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa calcisticamente perchè molti direttori sportivi mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita. Insomma senza rinnegare nulla ma credo proprio che la love story con la Canalis penalizzò la mia carriera anche se poi io ho dimostrato a suon di gol che non ero solo un giocatore da notti in discoteca".

