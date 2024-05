Elisabetta Canalis "prigioniera" del camper: «Praticamente imbalsamata». Il metodo anti noia tra una scena e l'altra

di Redazione web

Elisabetta Canalis, in questo momento, si trova in Puglia perché sta scattando alcuni shooting di cui è protagonista indiscussa. La showgirl sarda sta raccontando il suo viaggio italiano tramite storie e post Instagram e tra risate e pasticciotti (il tipico dolce pugliese), ha anche pubblicato alcuni video e immagini del "dietro le quinte". I "tempi morti" di Elisabetta hanno fatto divertire tutti i suoi affezionati fan che la seguono sempre molto appassionatamente. L'ex velina di Striscia la Notizia ha anche inventato un nuovo format insieme ai suoi colleghi. Ecco di che cosa si tratta.

I "tempi morti" di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha postato varie storie sul proprio profilo Instagram cominciando a presentare due dei suoi amici e colleghi: il suo parrucchiere e "badante" (come lo definisce lei) Niki e il suo truccatore Luca.

Il format "Camper"

Uno dei collaboratori di Elisabetta Canalis, quindi, spiega: «Questo è il camper in cui i concorrenti di questo gioco vivranno per i prossimi giorni. Voi non uscirete mai da qui, giusto?» e la showgirl ride divertita. Sicuramente, nelle prossime ore, Elisabetta posterà "nuove puntate" di questa specie di reality show.

