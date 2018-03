Elisabetta Canalis tra famiglia e lavoro: passeggiata col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva a Roma

🌈🌞 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: Mar 25, 2018 at 12:22 PDT

ROMA – Leggo.it torna a parlare di. La bella ex velina infatti si è trasferita a Los Angeles ai tempi della sua relazione con George Clooney per poi decidere di rimanere a vivere in America, dove ha trovato l’amore col dottor, ha avuto una figlia,e si è data all’imprenditoria con l’amica Maddalena Corvaglia nel campo del fitness.Il lavoro nel mondo dello spettacolo però continua e dopo “Le spose di Costantino”, Elisabetta è tornata in Italia come uno dei giudici di “Sanremo Young”.Per l’occasione la Canalis è stata raggiunta dal marito ed è stata sorpresa da “Nuovo” durante una passeggiata per la Capitale assieme alla figlia.