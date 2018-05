Elisabetta Canalis, in Italia da single, il messaggio per Brian Perri e la figlia Skyler Eva: «E' dura senza di voi»

Elisabetta Canalis: «Io e Bryan in crisi? La verità sul nostro rapporto»

MILANO –lascia Los Angeles e torna in Italia per lavoro, ma non dimentica una dedica social per il marito e la figlia. L’ex velina si è stabilita in California ai tempi della sua relazione con George Clooney per poi, diventata imprenditrice nel campo del fitness assieme alla “collega” e amica Maddalena Corvaglia, sposare il dottor Brian Perri e dare alla luce la sua prima figlia,La Canalis però non mette da parte il mondo dello spettacolo ed è tornata a Milano per questioni di lavoro e in occasione della partenza ha voluto fare una dedica social alla famiglia, postando una foto che la vede in compagnia di Brian e Skyler, seguita dalla didascalia: “Amo il mio lavoro ma viaggiare senza di loro è dura qualche volta ❤️😕”.