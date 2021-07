Elisabetta Canalis infiamma Instagram: i suoi allenamenti in bikini dall'alto tasso erotico

Alla soglia dei 43 anni, Elisabetta Canalis si conferma la regina della seduzione. Sui social l'ex velina, rimasta sempre nei cuori degli italiani, regala siparietti imperdibili per i suoi follower. Video e foto bollenti per i follower di Instagram mentre si allena in bikini sullo yacht.

Il suo workout è ad alto contenuto erotico e ai suoi follower non è certo sfuggito. La bella Elisabetta Canalis, diventata famosa con gli stacchetti di Striscia la Notizia, ha presto conquistato il pubblico italiano sempre molto interessato anche alle sue storie d'amore che l'hanno condotta a vivere in America. Le sue vacanze in Sardegna dimostrano quanto la showgirl italiana continui ad essere tra le più sexy e desiderate d'Italia.

Ogni giorno Elisabetta si sottopone a una dura sessione di allenamento che la rende sempre tonica come a 20 anni. I suoi glutei sono sodi, le curve perfette e il ventre scolpito. Assieme alla sua allenatrice di pilates si esibisce negli esercizi non tralasciando mai un pizzico di sensualità da regalare ai suoi 3 milioni di follower.

Dopo una sveglia all'alba e una sana colazione non dimentica mai l'appuntamento con l'allenamento mattutino. La sua routine è all'insegna della natura, del mare e della cura del corpo.

La Canalis si rilassa ed è felice in Sardegna e non ha escluso che tra qualche anno potrebbe tornare a vivere proprio in Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 14:38

