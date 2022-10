Elisabetta Canalis scatenata al party di Los Angeles: trasparenze e cristalli per Halloween. Il dettaglio che conquista tutti

Elisabetta Canalis scatenata al party di Halloween. L'ex velina ha partecipato a un evento esclusivo a Los Angeles organizzato in occasione della festa più spaventosa dell'anno. La Canalis dice 'no' ai travestimenti spaventosi e sceglie di indossare un look glamour e super sexy, con un dettaglio che ha fatto impazzire i fan.

Il travestimento di Elisabetta Canalis

Tuta trasparente, nude e ricoperta di cristalli, Elisabetta Canalis ha conquistato così l'attenzione al party privato in uno dei locali più prestigiosi tra le vie di Hollywood. Il vestito indossato è semplice, senza nessun ricamo particolare, presenta però un'ampia scollatura a V sul seno che pone l'attenzione sul dettaglio più importante: l'acconciatura inedita. La Canalis per il party a tema burlesque ha stupito tutti con un caschetto scuro e corto.

Un'acconciatura che ha fatto dubitare i fan per un secondo, perché sempre abituati a vederla con la chioma scura lunga fino alle spalle e leggermente ondulata. Ma il nuovo taglio ha messo tutti d'accordo, anche se... è chiaro, è solo un travestimento che la Canalis ha indossato esclusivamente per il party di Halloween.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 17:48

