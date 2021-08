Elisabetta Canalis statuaria, le foto in intimo mandano in estasi i fan

L'estate di Elisabetta Canalis è terminata e, lasciata la sua Sardegna, è tornata a casa a Los Angeles. Ma la regina della seduzione italiana non abbandona i suoi follower e gli scatti hot su Instagram non sono certo sfuggiti ai suoi ammiratori.

Alla soglia dei 43 anni, Elisabetta Canalis si conferma la regina della seduzione. Sui social l'ex velina, rimasta sempre nei cuori degli italiani, ha regalato per tutta l'estate scatti dall'alto tasso erotico con foto e siparietti imperdibili per i suoi follower. Video e foto bollenti per i follower di Instagram che l'hanno sicuramente incoronata regina della seduzione sui social network facendola arrivare alla soglia dei 3 milioni di seguaci.

In questo caso sono tre le immagini che sono state pubblicate da Elisabetta nazionale e poco importa se il motivo è la sponsorizzazione dei nuovi modelli di Intimissimi, tutti gli occhi sono per lei, per il suo fisico scolpito e le sue curve da capogiro che, ogni volta, mandano in estasi i suoi follower.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 20:16

