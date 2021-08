Elisabetta Canalis, la sua cucina è differente: il nuovo post su Instagram lascia a bocca aperta i follower

E' sempre più l'estate di Elisabetta Canalis. La show girl, alla soglia dei 43 anni, fa impazzire i social con le sue foto provocanti e maliziose su Instagram. Dopo i suoi allenamenti in barca con la personal trainer, torna a infiammare Instagram con una foto in cucina in body e tacchi a spillo.

Elisabetta Canalis non rinuncia mai alla sensualità e stuzzica i suoi follower con uno scatto ad alto tasso erotico. Terminate le vacanze nella sua Sardegna, Elisabetta non smette di postare foto che evidenziano tutte le sue forme. Non solo in costume, ma anche con un body attillato che sottolinea al meglio ogni sua curva e degli stivali dal tacco vertiginoso. La posa sexy sul bancone della cucina manda in estasi i suoi 3 milioni di follower.

Scolpita e abbronzata dal sole della sua Sardegna, Elisabetta Canalis è sempre più la regina dei social network con le sue foto «strappa like». Sceglie una posa provocante che sedurrebbe qualsiasi uomo, guardando l'obiettivo della fotocamera con uno sguardo malizioso. Elisabetta gioca con i suoi follower e regala a tutti un'estate sempre più hot.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 09:19

