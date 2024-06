Elisabetta Canalis si allena in palestra: «Qui c'è puzza di doping, usato bene però...». Lei replica così agli hater

di Redazione web

Elisabetta Canalis, spesso, pubblica video o storie dei suoi duri allenamenti in palestra: sollevamento pesi, piegamenti con i manubri e squat e addominali a non finire. Del resto, l'ex velina di Striscia la Notizia è sempre stata una grande appassionata di sport e, in più di qualche occasione, ha rivelato che il suo fisico tonico è frutto di anni di allenamento e della costanza con cui ha sempre fatto sport. Sotto al suo ultimo video in palestra, Elisabetta ha risposto per le rime a un commento riguardante il doping che voleva essere scherzoso ma che è risultato tutto il contrario.

La risposta di Elisabetta Canalis

Squat su panca con un manubrio e, poi, cambio braccia e cambio gamba, piegamenti sulle gambe con palla medica , infine, esercizi per braccia e spalle con l'aiuto dei cavi dell'attrezzo specifico. È questa la sequenza che Elisabetta Canalis ha mostrato nell'ultimo video che ha pubblicato su Instagram e la didascalia che lo accompagna è semplicemente l'emoticon di un pomodoro perché indossa un completino sportivo rosso. I like e i commenti sono stati tantissimi ma uno ha attirato l'attenzione della showgirl: «Qui c'è puzza di doping... usato bene però». Elisabetta ha risposto alla signora che, molto probabilmente, voleva fare una battuta.

L'ex velina ha scritto: «No e sono molto contraria a questo tipo di sostanze che vengono utilizzate in molte palestre. Sono pericolose e danno effetti collaterali come cancro e via dicendo per cui dovremmo evitare di parlarne con leggerezza. Grazie anzi dello lo spunto che mi hai dato per sconsigliare queste cose!».

Lo stile di vita di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha sempre dichiarato di avere uno stile di vita molto sano e sarebbe questo uno dei suoi segreti per mantenersi sempre così giovane e in forma.

