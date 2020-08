Elisabetta Canalis, costume nude look e décolleté esplosivo. Fan impazziti: «Sei illegale...»

Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex velina sta trascorrendo qualche giorno in barca con il marito Brian Perri e la figlioletta Skyler al largo della Corsica, documentando tutto con foto e video su Instagram.Ma è una gallery di scatti ad attrarre in particolare l'attenzione dei follower.Il décolleté della showgirl fa impazzire i fan. «», scrive un utente. E ancora: «». «».», cinguetta maliziosa Elisabetta. Ed è subito boom di like.