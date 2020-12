Elisabetta Canalis cambia look e diventa bionda: «Se quella a West Hollywood sapesse...»

Elisabetta Canalis ha cambiato look ed è diventata bionda. Elisabetta Canalis si è presentata con la sua nuova acconciatura ai suoi follower su Instagram, spiegando poi i motivi alla base dell'improvvisa decisione.

Leggi anche > Diego Maradona jr: «Così ho saputo che mio padre era morto»

Elisabetta Canalis ha postato dal suo account social degli scatti che la vedono bionda, guadagnando like e complimenti dai suoi fan, entusiasti dal cambiamento dell’ex velina. Il nuovo look di Elisabetta però non sarebbe volontario, come lei stessa ha rivelato dalle stories.

Su Instagram ha infatti condiviso un articolo che parla della sua acconciatura, scrivendo: “Se quella che a West Hollywood mi ha sbagliato il colore solo sapesse…”. Un errore di tonalità che è però appunto piaciuto ai follower, come dimostrano alcuni commenti: “Ringraziamo sempre la parrucchiera di Los Angeles - ha sottolineato un fan - che sbagliando colore ti ha reso ancora più strafig*”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA