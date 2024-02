C'è Posta per Te, la storia di un amore interrotto: Tiziana crede che Enzo l'ha tradita. «Ho fatto il piacione, era solo un caffe»

di Redazione web

La storia di Tiziana ed Enzo è la seconda storia di C'è Posta per Te. I due stanno attraversando un periodo difficile perché lei è convinta che lui l'abbia tradita con una collega. Tiziana ha perfino ingaggiato un investigatore privato, sistemato un registratore nell'auto di Enzo e posto un chip sempre nel mezzo del compagno che, tuttavia, continua a negare ogni tipo di tradimento.

La storia

Dopo anni di convivenza Tiziana ha lasciato Enzo perché è convinta che lui l'abbia tradita. Enzo dice che ha fatto sì, il piacione, ma non l'ha mai tradita. Ora, vivono da separati in casa. Lei è sempre stata tanto gelosa e lui è un tipo estroverso che non ha mai avuto problemi a scherzare con tutti, anche con altre donne e quindi ogni volta che faceva una battuta, la scenata era dietro l'angolo. Il primo episodio "grave" si è verificato quando lui ha accompagnato un'estranea a casa (che aveva chiesto un passaggio) ma non dice nulla a Tiziana per paura di una scenata di gelosia. Lui, poi, ha trovato lavoro a Gardaland ma lei non era d'accordo perché pensava ci sarebbero state troppe donne attorno. Quindi Enzo le fornisce tutti i suoi turni e orari per farla stare tranquilla ma lei, nonostante questo, non si fida perché a volte il marito fa troppo tardi rispetto a quanto scritto nella tabella oraria.



Enzo, poi, conosce una collega nel posto di lavoro e spesso condivide i turni con lei, quindi la moglie decide di ingaggiare un investigatore privato e mettere un chip nella macchina del compagno.

L'incontro tra Tiziana ed Enzo

Tiziana ha accettato l'invito di Maria De Filippi e dopo avere visto Enzo dietro alla busta, ha raccontato la sua versione: «Non mentire più. Tu sai cos'hai fatto, mi hai tradito e io sono sicura. Ho le prove dell'investigatore, del registratore e del chip della macchina. Ma come posso fidarmi ancora? A me non interessa più, l'amore della mia vita è il mio cane. Io non so se lo amo ancora perché non lo riconosco più». Tiziana, alla fine, però, ha deciso di aprire la busta perché non ha ancora capito i suoi sentimenti. La coppia ha scelto di darsi un'altra opportunità.

